Rezession in Deutschland

Merz spricht von Weckruf für Scholz

Der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Merz, verlangt von Bundeskanzler Scholz eine entschiedene Reaktion auf die Rezession in Deutschland. So wie die Ampelkoalition arbeite, zweifelten viele Unternehmen an der Zukunft des Standorts Deutschland.

25.05.2023