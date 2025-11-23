US-Plan für Ende des Ukraine-Kriegs

Merz und Carney bekräftigten in Südafrika einer gemeinsamen Erklärung zufolge ihre Unterstützung für die Ukraine. Sie betonten, dass jedes Abkommen Kiew direkt einbeziehen, seine grundlegenden Interessen schützen und konkrete Sicherheitsgarantien enthalten müsse.
Keine "Wunschliste des Kremls" - US-Außenminister Rubio weist Kritik zurück
US-Außenminister Rubio wies den Vorwurf zurück, dass es sich bei dem Vorschlag Washingtons zur Beendigung des Ukraine-Krieges in Wahrheit um eine Wunschliste des Kremls handele. Rubio erklärte im Onlinedienst X, der 28-Punkte-Plan basiere nicht nur auf Beiträgen der russischen Seite, sondern auch auf früheren und laufenden Beiträgen der Ukraine. In Genf wollen Vertreter europäischer Staaten heute mit der Trump-Regierung und der Ukraine über das weitere Vorgehen sprechen.
Trump: US-Plan nicht das letzte Angebot
US-Präsident Trump hat seinen Plan für ein Ende des Ukraine-Krieges für verhandelbar erklärt. Erst am Freitag hatte Trump die Ukraine ultimativ aufgefordert, dem Plan bis kommenden Donnerstag zuzustimmen. Einen Tag später sagte er, sein Vorschlag sei nicht das letzte Angebot. Man versuche, die Sache auf die eine oder andere Weise zu beenden, fügte der US-Präsident hinzu.
