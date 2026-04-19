Industrie und Wirtschaft

Bundeskanzler Merz und Brasiliens Präsident Lula (AP / Martin Meissner)

Sie gilt als weltweit wichtigste Industrieschau. Brasilien ist in diesem Jahr Partnerland. Lula sagte, Brasilien könne der Europäischen Union helfen, die Energiekosten zu senken und die Industrie zu entkarbonisieren. Sein Land habe etwa das Potenzial, den billigsten grünen Wasserstoff der Welt zu produzieren.

Merz sagte, das EU-Mercosur-Abkommen werde alle beteiligten Volkswirtschaften stärken. Wirtschaftliche Stärke - und nicht nur militärische Stärke - sei die Grundlage von Selbstbehauptung und Freiheit. Zuvor hatte Merz Lula vor dem Schloss Herrenhausen in Hannover mit militärischen Ehren empfangen. Morgen nehmen sie zusammen an einem Rundgang über die Messe teil.

Deutschland und Brasilien wollen ihre strategische Partnerschaft ausbauen. Morgen finden deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen statt. Ziel ist es, die Beziehungen in Bereichen wie Handel, Rohstoffe, Rüstung, Digitalisierung, Forschung und Klimaschutz zu vertiefen - auch über das Handelsabkommen zwischen EU und Mercosur hinaus.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.