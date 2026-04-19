Treffen in Hannover

Bundeskanzler Merz empfängt den brasilianische Präsidenten Lula da Silva am Schloss Herrenhausen mit militärischen Ehren zu einem Gespräch unter vier Augen. Am Abend eröffnen beide die Hannover Messe, die als weltweit wichtigste Industrieschau gilt.
Morgen finden dann die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen statt. Ziel ist es, die Beziehungen in Bereichen wie Handel, Rohstoffe, Rüstung, Digitalisierung, Forschung und Klimaschutz zu intensivieren.
Es ist das erste Treffen von Merz und Lula seit der Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.