Erster Auslandsbesuch

Der französische Präsident Emmanuel Macron (r) gibt eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz in Paris. (Michael Kappeler/dpa)

So sollen nach den Worten des Kanzlers unter anderem der deutsch-französische Verteidigungsrat gestärkt und die bilateralen Rüstungskooperationen vertieft werden. Merz betonte zudem, alle EU-Staaten müssten ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Der französische Präsident Macron erklärte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, Frankreich und Deutschland würden zusammen mit ihren Partnern auf einen Waffenstillstand in dem Land hinarbeiten.

Begleitet wird der Kanzler von Außenminister Wadephul. Dieser erklärte, Ziel sei es, die deutsch-französische Achse wieder zum Laufen zu bekommen. Man wolle verdeutlichen, dass man wieder Tempo machen könne in Europa. Mit Blick auf den ebenfalls für heute geplanten Besuch in Polen betonte Wadephul die Bedeutung des Landes etwa im Format des "Weimarer Dreiecks" gemeinsam mit Frankreich.

Migrationspolitik wird Thema in Warschau sein

In Warschau dürfte es beim Treffen mit Ministerpräsident Tusk vorrangig um den Krieg in der Ukraine und die irreguläre Migration gehen. Merz hatte angekündigt, Grenzkontrollen zu verschärfen und verstärkt Menschen an den Grenzen zurückzuweisen.

Russland rechnet nicht mit einer Verbesserung der Beziehungen zu Deutschland unter dem neuen Bundeskanzler. Außenamtssprecherin Sacharowa sagte in Moskau , angesichts der zahlreichen russlandfeindlichen Äußerungen deutscher Politiker gebe es keinen Grund, eine Änderung zu erwarten.

Zuvor hatte Chinas Staatschef Xi Merz nach seiner Wahl zum Bundeskanzler gratuliert. Staatsmedien zufolge sagte Xi, China und Deutschland sollten ihre Zusammenarbeit vertiefen und gemeinsam die wirtschaftliche Globalisierung vorantreiben.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.