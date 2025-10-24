US-Strafmaßnahmen gegen Russland

Teil der Anlage von Rosneft Deutschland in Schwedt. (Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa)

Merz sagte nach dem EU-Gipfel in Brüssel, er gehe davon aus, das die USA "Rosneft Deutschland" von den Strafmaßnahmen ausnähmen. Schließlich habe Washington kürzlich klargestellt, dass nur Unternehmen mit einem russischen Anteil von mehr als 50 Prozent betroffen seien. Dennoch werde man das Thema mit der US-Regierung besprechen. Rosneft Deutschland war nach dem russischen Angriff auf die Ukraine unter die Treuhandverwaltung des Bundes gestellt worden.

US-Präsident Trump hatte die Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil gestern bekannt gegeben und dies mit der russischen Weigerung begründet, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Die internationalen Ölpreise stiegen daraufhin deutlich. Der russische Präsident Putin äußerte sich überzeugt, dass die US-Sanktionen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft seines Landes hätten.

