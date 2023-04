Energiedebatte

Merz: Vorstoß für Atomkraftwerke in Länderregie diskussionsfähig

CDU-Chef Merz sieht den Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Söder, einen weiteren Betrieb von Atomkraftwerken in Länderregie zu ermöglichen, grundsätzlich positiv. Die Stilllegung der letzten drei Meiler am Wochenende sei eine völlig überstürzte Entscheidung der Bundesregierung gewesen, sagte Merz in Berlin.

17.04.2023