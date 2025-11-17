Konflikt um Rentenpaket

Bundeskanzler Merz (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Florian Wiegand)

Die als denkbare Alternative derzeit diskutierte Idee einer Minderheitsregierung der Union kommentierte er mit den Worten, dies sei aus seiner Sicht ausgeschlossen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, in der Union werde ein solches Szenario bereits durchgespielt. Hintergrund ist die Auseinandersetzung über das geplante Rentenpaket der Regierung.

Wegen der ablehnenden Haltung in den Reihen junger Unions-Abgeordneter ist unklar, ob die Koalition dafür im Bundestag eine Mehrheit haben wird.

