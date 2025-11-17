Konflikt um Rentenpaket
Merz weist Spekulationen über Ende der Koalition zurück

Bundeskanzler Merz hat Spekulationen über ein Ende der schwarz-roten Koalition wegen des Renten-Konflikts zurückgewiesen. Auf einer Veranstanltung der Süddeutschen Zeitung antwortete der CDU-Vorsitzende auf die Frage, ob das Bündnis mit der SPD in einem Jahr noch existieren werde: "Ja, selbstverständlich".

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), nimmt an der Eröffnungskonferenz der 28. Euro Finance Week teil.
    Bundeskanzler Merz (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Florian Wiegand)
    Die als denkbare Alternative derzeit diskutierte Idee einer Minderheitsregierung der Union kommentierte er mit den Worten, dies sei aus seiner Sicht ausgeschlossen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, in der Union werde ein solches Szenario bereits durchgespielt. Hintergrund ist die Auseinandersetzung über das geplante Rentenpaket der Regierung.
    Wegen der ablehnenden Haltung in den Reihen junger Unions-Abgeordneter ist unklar, ob die Koalition dafür im Bundestag eine Mehrheit haben wird.

