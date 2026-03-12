Bundeskanzler Merz beim Festakt anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Bundeskriminalamtes. (dpa / Soeren Stache)

Es müsse die Möglichkeit bestehen, laufende ⁠Cyberangriffe aktiv zu unterbinden, ⁠um gravierende Folgeschäden zu verhindern. Dafür sollten das Amt und andere Sicherheitsbehörden des Bundes die notwendigen Befugnisse bekommen, verlangte der Kanzler. Er verwies darauf, dass Ermittler unter eng definierten Voraussetzungen die Befugnis haben müssten, etwa einen biometrischen Internetabgleich von Gesichtern zu machen. Das wolle er möglich machen, betonte Merz.

75 Jahre BKA: Festakt in Wiesbaden

Zu dem Festakt in Wiesbaden wurden Gäste aus Politik, Sicherheitsbehörden und Gesellschaft erwartet, neben Merz auch Bundesinnenminister Dobrindt und BKA-Präsident Münch. Als Zentralstelle der deutschen Polizei unterstützt das BKA die Polizeibehörden der Länder. Bei bestimmten Fällen von internationaler oder schwerer Kriminalität übernimmt das Bundeskriminalamt selbst die Ermittlungen. Zur seiner Zuständigkeit gehören internationaler Handel mit Waffen, Drogen und Falschgeld, Terrorismus sowie schwere Fälle von Computersabotage.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.