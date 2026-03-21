Bundespolitik

"Eine Einigung mit den Sozialdemokraten ist gemeinsam zu schaffen": Bundeskanzler Merz (CDU). (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Bereits am Montag wolle er mit den beiden Vorsitzenden Bas und Klingbeil darüber beraten, wie man das Land wieder auf Kurs bekomme, sagte Merz bei der Abschlussveranstaltung zum Wahlkampf der Landes-CDU in Bad Dürkheim. Zwar erwarte er kontroverse Gespräche mit der SPD. Er glaube aber, dass eine Einigung gemeinsam zu schaffen sei. Merz betonte, an Reformen führe kein Weg vorbei, auch wenn das der ein oder andere als Zumutung empfinde. In Rheinland-Pfalz wird morgen ein neuer Landtag gewählt.

Auf Bundesebene plant die schwarz-rote Koalition Reformen insbesondere im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung und der Rente. Die Union dringt zudem auf Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.