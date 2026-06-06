CDU-Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern

Bundeskanzler Friedrich Merz beim Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Der CDU-Vorsitzende sagte, es brauche Kompromissfähigkeit von Union und SPD. Der Kanzler verwies auf das am kommenden Mittwoch geplante Spitzengespräch der Koalition mit Gewerkschaften, Arbeitgebern und Wirtschaftsverbänden. Dabei werde man gemeinsame Vorstellungen ausloten. Er erwarte von den Gewerkschaften und Industrieverbänden, dass diese sich untereinander verständigten. Merz betonte, es werde keine neue konzertierte Aktion geben.

Altbundeskanzlerin Merkel hatte um mehr Geld mit der Regierung Merz gebeten. Es sei nicht richtig, dass in den vergangenen Monaten nichts passiert sei, sagte Merkel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die schwarz-rote Bundesregierung habe Haushalte beschlossen und fundamentale Entscheidungen mit Blick auf die Verteidigung und die Infrastruktur getroffen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.