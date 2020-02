In dieser Hinsicht habe Deutschland sicher noch Nachholbedarf, sagte der Wetter-Experte Jörg Kachelmann im Dlf. Es sei wichtig, dass ein ganzes Bundesland beschließe, heute bleibt die Schule geschlossen. Das könne ruhig öfter mal gemacht werden. Er würde sich wünschen, dass das auch "ex cathedra" beschlossen werde, dass man es nicht den Eltern überlässt, machen wir die Schule dicht oder nicht, dass man den Eltern sagt, "es ist euer Bier, ob ihr das Kind zur Schule bringt. "Denn das bedeutet am Ende, dass die gutsituierten Eltern, die einen sicheren Arbeitsplatz haben, die haben auch sichere Kinder, weil die zuhause bleiben dürfen. Und Eltern die keinen sicheren, oder einen prekären Arbeitsplatz haben, die nehmen den gefährlichen Weg auf sich."

Warum der Bahnverkehr in Deutschland beim Wintersturm "Sabine" eingestellt worden sei, erschließe sich ihm aber nicht. Das sei ein eher durchschnittlicher Wintersturm. "In der Schweiz und in Frankreich sind die Windgeschwindigkeiten genauso und der Bahnverkehr läuft praktisch unbeeinträchtigt pünktlich weiter", sagte Kachelmann. "Da muss sich die Bahn fragen, was ist in Deutschland anders als anderswo ist. Diese Windgeschwindigkeiten sind kein Anlass für irgendwas."