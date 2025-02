Zoll-Druck aus Washington

Wie die mexikanische Regierung mitteilte, waren unter den Verdächtigen mehrere Kartellbosse. Offiziell wurde ihre Identität nicht bekanntgegeben. Medienberichten zufolge ist unter ihnen auch der ehemalige Drogenboss Rafael Caro Quintero, der vor seiner Festnahme auf der Liste der zehn meistgesuchten Kriminellen der Ermittlungsbehörde FBI stand.

Mexiko hofft, die von US-Präsident Trump angekündigten Handelsbeschränkungen noch verhindern zu können. Der Republikaner will am 4. März Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada verhängen . Aus beiden Ländern strömten nach wie vor Drogen in nicht hinnehmbaren Mengen in die Vereinigten Staaten, erklärte Trump zur Begründung.