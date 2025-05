Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum (AFP / ALFREDO ESTRELLA)

Das teilte Präsidentin Sheinbaum mit. Die Umbenennung geht zurück auf ein Dekret von US-Präsident Trump. Google-Kunden in den USA sehen die Bezeichnung "Golf von Amerika", Kunden in Mexiko "Golf von Mexiko" und Kunden im Rest der Welt beide Bezeichnungen. Das ist laut Google bei umstrittenen Ortsnamen so üblich.

Gestern hatte das US-Repräsentantenhaus einem Gesetzesentwurf für die Namensänderung zugestimmt. Im Senat dürfte der Entwurf jedoch durchfallen, da dort Stimmen der Demokraten nötig sind. Der Entwurf weist die US-Bundesbehörden an, ihre Dokumente und Karten entsprechend der Namensänderung anzupassen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.