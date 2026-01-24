Wohnungsmarkt

Mietwucher-App der Linken: Zwei Drittel der Mieten sind zu hoch (Getty Images / iStockphoto / Stadtratte)

Wie die Linke in Berlin mitteilte, haben bislang rund 250.000 Haushalte bundesweit die App genutzt. Zwei Drittel der so überprüften Mieten seien überhöht. Nach Angaben der Partei gehen aber nur wenige dagegen vor. Es wurde über die App nur in 8.500 Fällen eine entsprechende Meldung an die zuständigen Ämter geschickt. Die Menschen hätten offenbar Angst, ihre Wohnung zu verlieren.

Vermieter begehen eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie Mieten verlangen, die die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 20 Prozent übersteigen. Ist sie um mehr als 50 Prozent höher, könnte sogar eine Straftat vorliegen. Die Anwendung des Gesetzes wird aber durch eine hohe Beweislast erschwert.

