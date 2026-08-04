Videokonferenz

Migranten-Ansturm auf Ceuta: EU-Innenminister beraten über Konsequenzen - Marquardt (Grüne) weist Kritik an Spanien zurück

Nach dem Andrang von Migranten auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta beraten die EU-Innenminister in einer Sondersitzung über Konsequenzen. Nach Angaben der irischen Ratspräsidentschaft soll es in der Videokonferenz unter anderem darum gehen, wie die EU ihre Außengrenzen besser schützen kann.