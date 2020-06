Mihambo verlässt DLV "Wir wollen immer eine Alternative darstellen"

Mit Malaika Mihambo verliert der Deutsche Leichathletik-Verband seine dritte Top-Athletin an Trainingsgruppen in den USA. DLV-Generaldirektor Gonschinska will Topathleten auch hierzulande Optionen bieten, weist im Dlf aber auch darauf hin, dass bisher nur sehr wenige AthletInnen ins Ausland gehen.

Cheick-Idriss Gonschinska im Gespräch mit Raphael Späth