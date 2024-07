Südamerika

Das Ende Juni vom Parlament in Buenos Aires verabschiedete Paket ermöglicht es dem Präsidenten unter anderem, einen einjährigen wirtschaftlichen Notstand auszurufen, womit er Behörden auflösen und staatliche Unternehmen privatisieren kann. Zudem sollen die Mindestrente gekürzt und Arbeitnehmerrechte eingeschränkt sowie ausländische Investitionen steuerlich begünstigt werden.

Argentinien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Milei will das Land mit einem radikalen Sparprogramm wieder auf Kurs bringen. Gegen seine Politik wird in Argentinien regelmäßig demonstriert