US-Kampflugzeuge haben erneut den Iran angegriffen. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Us Navy / U.S. Navy)

Wie das amerikanische Zentralkommando mitteilte, sollen die Einsätze die Fähigkeiten Teherans schwächen, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu beeinträchtigen. Der Iran meldete Explosionen unter anderem in der Stadt Tschabahar sowie auf der Insel Abu Musa und kündigte einen massiven Gegenangriff auf US-Armeestützpunkte in der Region an. Vergangene Nacht wurden den Angaben zufolge mehr als 80 Ziele im Iran angegriffen. Dies war mit einem iranischen Beschuss von Tankern in der Meerenge begründet worden.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.