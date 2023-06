Ukrainische Soldaten trainieren nahe der Frontlinie in der russisch besetzten Region Donezk. (AFP / ANATOLII STEPANOV)

In der Region Donezk habe es 25 Gefechte gegeben, unter anderem in der Nähe von Bachmut. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Maliar veröffentlichte am Morgen ein Foto bei Telegram, das ukrainische Soldaten in dem Dorf Strozheve in Donezk zeigen soll. Sie dankte der Marinebrigade für die Befreiung des Dorfs.

Gestern hatte die Ukraine die Einnahme mehrerer Ortschaften bekannt gegeben. Die Informationen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Westlichen Militärexperten zufolge versucht Russland, die genannten Erfolge der Ukraine herunterzuspielen. Gebietsgewinne der Armee würden in russischen Quellen kleingeredet und als - Zitat - "Grauzonen" bezeichnet, in denen noch gekämpft werde, heißt es im Lagebericht des US-Instituts für Kriegsstudien.

