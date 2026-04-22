London
Militärs aus 30 Ländern planen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus

In London treffen Militärs aus 30 Ländern heute Vorbereitungen für den Fall, dass sich die USA und der Iran demnächst auf einen stabilen Waffenstillstand einigen.

    Blick auf das Display in Landkarten-Optik. Die Schiffe sind als längliche Dreiecke in verschiedenen Farben dargestellt.
    Der Iran blockiert die Straße von Hormus seit Anfang März. Eine Schifftracker-App zeigt die sich stauenden Schiffe. (dpa / M.i.S. / Bernd Feil)
    Die Armee-Angehörigen sollen einen möglichen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus planen, damit Handelsschiffe die Meerenge wieder durchfahren können. Sie wird seit den ersten US-amerikanischen und israelischen Angriffen Ende Februar vom Iran blockiert.
    Das zweitägige Treffen wird von Großbritannien und Frankreich ausgerichtet. Neben europäischen Ländern nehmen auch Indien, China und die Türkei daran teil. Deutschland erwägt einen Beitrag zur Minenräumung und Seeaufklärung.
    Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.