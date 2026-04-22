Die Armee-Angehörigen sollen einen möglichen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus planen, damit Handelsschiffe die Meerenge wieder durchfahren können. Sie wird seit den ersten US-amerikanischen und israelischen Angriffen Ende Februar vom Iran blockiert.
Das zweitägige Treffen wird von Großbritannien und Frankreich ausgerichtet. Neben europäischen Ländern nehmen auch Indien, China und die Türkei daran teil. Deutschland erwägt einen Beitrag zur Minenräumung und Seeaufklärung.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.