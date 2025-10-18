Im ganzen Land sind mehr als 2.600 Demonstrationen angekündigt. Sie stehen unter dem Motto "No Kings" - deutsch: "Keine Könige". Aktionen gibt es etwa in New York, San Francisco, Washington, Chicago und New Orleans.
Die Organisatoren werfen Trump einen autoritären Führungsstil vor. Empörung hatte es zuletzt über die Entsendung der Nationalgarde in mehrere von den oppositionellen Demokraten regierte Städte gegeben.
Bereits im Juni hatten in mehreren US-Städten Hunderttausende Menschen gegen Trump demonstriert.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.