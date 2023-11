Wintersturm

Starker Schneefall in Odessa (Viacheslav Onyshchenko / SOPA Imag / Viacheslav Onyshchenko)

Nach Angaben aus Moskau sind fast zwei Millionen Menschen ohne Strom. Betroffen sind mehr als 2.000 Gemeinden in Russland sowie auf der annektierten Halbinsel Krim. Dem Innenministerium in Kiew zufolge haben auch die russisch besetzten Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson mit dem Unwetter zu kämpfen. Die Behörden sprachen von einem Mega-Sturm, der in der gesamten Schwarzmeer-Region zu teils chaotischen Verhältnissen mit Schneeverwehungen und meterhohen Sturmwellen an der Küste geführt hat.

