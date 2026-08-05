Krieg gegen die Ukraine
Mindestens 14 Tote bei russischem Angriff auf Kiew; erneute Attacken auf russischen Versandhändler "Wildberries"

Russland hat in der Nacht erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen angegriffen. Wie Bürgermeister Klitschko mitteilte, gab es mindestens 14 Tote und dutzende Verletzte. Im Stadtbezirk Obolon sei unter anderem ein 20-stöckiges Wohnhaus getroffen worden. Zudem wurden den Angaben zufolge mehrere Bürogebäude und Lagerhäuser beschädigt.

    Ausgebrannte Autowracks nach einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew
    Ausgebrannte Autowracks nach einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (Archivbild) (AFP / HANDOUT)
    Auf russischer Seite wurde bei einem ukrainischen Drohnenangriff erneut ein Lagerhaus des Online-Händlers "Wildberries" getroffen. Das Gebäude in der Region von Tula stehe nach einem Drohnenangriff in Flammen, teilte der dortige Gouverneur mit. Auch zwei weitere Industriegebäude seien beschädigt worden.
    Die Ukraine wirft "Wildberries" vor, die russische Armee zu unterstützen. Wer "Wildberries" ist und warum die Ukraine immer wieder Gebäude des Unternehmens angreift, erklären wir hier.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.