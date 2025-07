Südostasien

Es gibt erneute Gefechte zwischen Thailand und Kambodscha. (AFP / -)

Das thailändische Gesundheitsministerium berichtete, dass ein Soldat und 14 Zivilisten getötet worden seien, darunter auch Kinder. Mehr als 100.000 Zilivisten seien entlang der Grenze in Sicherheit gebracht worden. Kambodscha hatte den Angaben zufolge mit schweren Waffen wahllos Ziele in Thailand beschossen. Thailand wiederum bombardierte nach eigener Darstellung Stellungen in Kambodscha. Beide Seiten machten sich gegenseitig für den Ausbruch der Kämpfe verantwortlich. UNO-Generalsekretär Guterres rief zu maximaler Zurückhaltung auf.

Die Wurzeln des Konflikts liegen in der Kolonialzeit, als Frankreich den Grenzverlauf zwischen Thailand und Kambodscha festlegte. Die Regierungen beider Nationen interpretieren diese Grenzziehung unterschiedlich. Der Streit hatte sich jüngst zugespitzt, nachdem es Ende Mai zu einem Schusswechsel gekommen war.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.