Ausgebrannte Autowracks nach einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

Klitschko erklärte, im Stadtbezirk Obolon sei unter anderem ein 20-stöckiges Wohnhaus getroffen worden. Zudem wurden den Angaben zufolge mehrere Bürogebäude und Lagerhäuser beschädigt. Die russische Armee teilte zudem mit, drei Frachtschiffe nahe der ukrainischen Hafenstadt Odessa attackiert zu haben, die beschädigt worden seien.

Auf russischer Seite wurde bei einem ukrainischen Drohnenangriff erneut ein Lagerhaus des Online-Händlers "Wildberries" getroffen. Das Gebäude in der Region von Tula stehe nach einem Drohnenangriff in Flammen, teilte der dortige Gouverneur mit. Auch zwei weitere Industriegebäude seien beschädigt worden.

Die Ukraine wirft "Wildberries" vor, die russische Armee zu unterstützen. Wer "Wildberries" ist und warum die Ukraine immer wieder Gebäude des Unternehmens angreift, erklären wir hier

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.