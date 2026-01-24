Eine blau-gelbe ukrainische Flagge weht vor dem Unabhängigkeitsdenkmal in Kiew. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andreas Stroh)

Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, forderte die Bevölkerung auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Wie der Leiter der Militärverwaltung der Hauptstadt, Tkatschenko, mitteilte, wurden bei den Angriffen Drohnen und Raketen eingesetzt. Nach einem Einschlag sei ein Feuer ausgebrochen. Der Bürgermeister von Charkiw, Terechow, meldete einen Angriff mit Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion. Mehrere Wohngeäude seien beschädigt worden.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten finden derzeit Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA statt. Es sind die ersten direkten Verhandlungen der drei Länder seit der russischen Invasion der Ukraine. Kurz vor Beginn des Treffens hatte die Führung in Moskau ihre Forderung bekräftigt, dass sich die ukrainische Armee aus der gesamten Region Donbass zurückziehen solle.

