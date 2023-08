Das Bild der Nationalen Polizei in der Ukraine zeigt das durch einen Raketentreffer beschädigte Theater in Tschernihiw. (AFP / HANDOUT)

Russland meldete indes einen ukrainischen Drohnenangriff auf einen Militärflughafen in der russischen Region Nowgorod nordwestlich von Moskau. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, wurde ein Kampfjet beschädigt. Das russische Militär berichtete zudem von einem abgewehrten Angriff ukrainischer Truppen am Fluss Dnjepr in der Südukraine. Dabei seien etwa 150 ukrainische Soldaten getötet worden.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich unabhängig kaum prüfen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.