Ukrainischen Behörden zufolge wurden mindestens sieben Menschen getötet, unter anderem in der Hauptstadt Kiew. Angriffe mit Raketen und Drohnen wurden außerdem auf die Stadt Mykolajiw im Süden des Landes sowie in den Regionen Charkiw, Saporischschja und Cherson gemeldet.
Die Ukraine attackierte erneut russische Energieinfrastruktur mit Drohnen. In der Region Saratow südöstlich von Moskau und Nischnekamsk in Tatarstan gerieten Ölraffinerien in Brand. In Saratow kam ein Mensch ums Leben.
Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.