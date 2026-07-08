Ukraine-Krieg
Mindestens sieben Tote bei neuen russischen Angriffen

Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht erneut aus der Luft angegriffen.

    Einsatzkräfte sind am Ort des Geschehens im Stadtbezirk Nemyschljanskyj in Charkiw im Einsatz, nachdem russische Streitkräfte einen Raketenangriff verübt hatten, bei dem ein fünfstöckiges Wohngebäude teilweise zerstört wurde.
    Russische Anschläge auf Ziele in der Ukraine (picture alliance/Anadolu/Carlo Bravo)
    Ukrainischen Behörden zufolge wurden mindestens sieben Menschen getötet, unter anderem in der Hauptstadt Kiew. Angriffe mit Raketen und Drohnen wurden außerdem auf die Stadt Mykolajiw im Süden des Landes sowie in den Regionen Charkiw, Saporischschja und Cherson gemeldet.
    Die Ukraine attackierte erneut russische Energieinfrastruktur mit Drohnen. In der Region Saratow südöstlich von Moskau und Nischnekamsk in Tatarstan gerieten Ölraffinerien in Brand. In Saratow kam ein Mensch ums Leben.
    Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.