Newsblog zum Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Ersthelfer im Ramada Hotel in Beirut nach einem israelischen Angriff. (AFP / IBRAHIM AMRO)

Sonntag, 8. März

+++ Mindestens vier Personen sind bei einem iraelischen Angriff auf Hotel in Beirut getötet worden. +++

Die israelische Armee hat nach libanesischen Angaben gezielt ein Zimmer im Ramada-Hotel im Zentrum der Hauptstadt Beirut angegriffen. Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden dabei mindestens vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt. Das israelische Militär bestätigte einen Angriff auf ranghohe Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden in Beirut. Ziel seien Kommandeure des Libanon-Korps der Al-Kuds-Brigaden gewesen.

+++ Mindestens ein Mensch ist nach iranischen Angriffen auf Dubai getötet worden. +++

In Dubai wurde ein Mann durch herabstürzende Trümmerteile getötet und die Fassade eines Wolkenkratzers beschädigt. Der Präsident der Emirate, Mohammed, erklärte, sein Land befinde sich im Krieg. Auch Saudi-Arabien, Katar und Bahrain meldeten iranische Angriffe.

+++ In Kuwait getötete US-Soldaten sind in die USA überführt worden. +++

US-Präsident Trump hat mit Vertretern seiner Regierung an der Überführung von sechs im Iran-Krieg getöteten US-Soldaten teilgenommen. Er reiste dafür zum Luftwaffenstützpunkt Dover im US-Bundesstaat Delaware, wo er auch auf die Familien der Gefallenen traf. Die sechs Soldaten - fünf Männer und eine Frau - wurden nach Angaben des US-Militärs alle in den ersten Kriegstagen bei einem Drohnenangriff in Kuwait getötet.

+++ Bundesregierung zieht Personal der Botschaft in Teheran ab. +++

Das Personal der deutschen Botschaft wurde vorübergehend im Ausland in Sicherheit gebracht. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, das noch verbliebene Personal sei aufgrund der Bedrohungslage temporär verlegt worden.

+++ Israel hat iranische Ölreserven angegriffen. +++

Ein israelischer Militärsprecher sagte, dies sei ein Teil der Maßnahmen gegen Einrichtungen der iranischen Führung. Es seien etwa 30 Öltanks angegriffen worden. In einer späteren Militärmitteilung war von mehreren Treibstofflagern die Rede. Die iranischen Streitkräfte nutzten diese Tanks für ihre militärische Infrastruktur, hieß es.

