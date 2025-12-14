Der Polizeieinsatz laufe noch, hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Gebiet zu meiden. Auf Fernsehbildern waren Menschen zu sehen, die am Boden lagen.
Der israelische Staatspräsident Herzog sprach von einem Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Australien.
Bondi Beach im Osten von Sydney ist einer der berühmtesten Strände Australiens. Dort sind am Wochenende besonders viele einheimische Surfer und Badegäste sowie Touristen.
Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.