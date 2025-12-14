Australien
Mindestens zehn Tote bei Schusswaffenangriff am Bondi Beach

Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind am berühmten Bondi Beach in Sydney laut Polizei mindestens zehn Menschen getötet worden, darunter einer der Angreifer. Zwei Personen wurden festgenommen.

    Rettungskräfte transportieren eine Person auf einer Trage.
    Nach dem Angriff am Bondi Beach (Mark Baker / AP / dpa / Mark Baker)
    Der Polizeieinsatz laufe noch, hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Gebiet zu meiden. Auf Fernsehbildern waren Menschen zu sehen, die am Boden lagen.
    Der israelische Staatspräsident Herzog sprach von einem Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Australien.
    Bondi Beach im Osten von Sydney ist einer der berühmtesten Strände Australiens. Dort sind am Wochenende besonders viele einheimische Surfer und Badegäste sowie Touristen.
    Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.