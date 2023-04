Nach Berichten hat Israel erneut Angriffe auf die syrische Stadt Damaskus geflogen. (Sputnik)

Nach Angaben der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur Sana sind dabei mindestens zwei Zivilisten getötet worden. Demnach trafen die Raketen das Flughafengebiet von Damaskus sowie Regionen im Süden des Landes. Die in London ansässige Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Angaben.

Israel greift regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland an, um zu verhindern, dass der Iran dort seinen militärischen Einfluss mit Hilfe von Milizen ausbaut. Der Iran und Russland gelten als wichtigste Verbündete der syrischen Regierung. Israel nimmt zu den Angriffen in der Regel nicht Stellung, betont jedoch, es werde nicht akzeptieren, dass der Iran seinen Einfluss bis an die Grenze Israels ausdehne.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.