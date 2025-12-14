Australien

Australiens Premierminister Albanese stuft die Gewalttat von Sydney als antisemitischen Anschlag ein. (AAP / dpa / Lukas Coch)

Ein Angriff auf australische Juden sei auch ein Angriff auf die gesamte Bevölkerung. Nach jetzigem Kenntnisstand hatten mindestens zwei Bewaffnete am Strand "Bondi Beach" eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka überfallen. Laut der australischen Nachrichtenagentur AAP hatten sich dort hunderte Menschen versammelt. Die Zahl der Verletzten wird mit fast 30 angegeben. Einer der mutmaßlichen Täter wurde erschossen, ein zweiter wurde festgenommen Die Behörden prüfen, ob es einen weiteren Schützen gab.

Der Anschlag löste auch im Ausland Entsetzen aus. Der israelische Präsident Herzog sprach von einem grausamen Angriff niederträchtiger Terroristen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, Europa stehe an der Seite Australiens und der jüdischen Gemeinschaften weltweit. Bundesaußenminister Wadephul schrieb auf X, es handle sich um einen Akt des Hasses am ersten Tag des Chanukka-Festes. Seine Gedanken seien bei den Familien der Ermordeten, den Verletzten und der jüdischen Gemeinde.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.