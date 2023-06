Gesetzlicher Mindestlohn soll auf 12,41 Euro steigen

Reinigungskräfte werden meist nur nach Mindestlohn bezahlt. Sie und auch Beschäftigte in anderen Branchen können jetzt auf mehr Geld hoffen. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll in den kommenden beiden Jahren steigen: Zum 1. Januar 2024 gibt es 41 Cent mehr und damit 12,41 Euro. Ein Jahr später soll der Mindestlohn dann 12,82 betragen. Dieser Vorschlag der Mindestlohnkommission ist aber umstritten: Erstmals hat das Gremium die Höhe nicht einstimmig beschlossen, weil den Vertretern der Arbeitnehmer die Anhebung nicht ausreicht.

„Für eine Anpassung lediglich im Cent-Bereich konnten wir auf keinen Fall unsere Hand reichen“, erklärte das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Stefan Körzell. Der DGB hatte angesichts von Inflation und steigenden Energiepreisen einen Mindestlohn von 13,50 Euro gefordert. Sozialverbände forderten sogar eine Steigerung auf 14 Euro. Letztlich konnten sich die Arbeitnehmervertreter aber in der Mindestlohnkommission nicht durchsetzen und wurden überstimmt.

Von der Steigerung profitieren nach Angaben des statistischen Bundesamtes etwa sechs Millionen Menschen in Deutschland – das sind ungefähr 15 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland. Vor allem Frauen und Menschen in Ostdeutschland bekommen mehr Geld, weil sie häufiger im Niedriglohnsektor arbeiten.

Nach Berechnungen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung werden vor allem in Minijobs Mindestlöhne gezahlt: Fast drei Millionen Menschen profitieren hier von den höheren Sätzen. Am häufigsten wird in der Gebäudebetreuung, der Gastronomie und im Einzelhandel nach Mindestlohn bezahlt.

Das ist Aufgabe eines unabhängigen Gremiums – der Mindestlohnkommission. Sie wird von der Bundesregierung alle fünf Jahre neu berufen. Alle zwei Jahre empfiehlt die Kommission, um wie viel der Mindestlohn steigen soll. Das Gremium hat insgesamt neun Mitglieder: Drei entsenden die Arbeitgeber, drei die Gewerkschaften. Dazu kommen zwei Fachleute aus den Wirtschaftswissenschaften und eine Vorsitzende. Aktuell ist das die Arbeitsmarktexpertin Christiane Schönefeld, die lange in der Bundesagentur für Arbeit tätig war.

Über die Höhe des Mindestlohns abstimmen dürfen erst einmal nur die sechs Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die beiden Wissenschaftler haben keine Stimme. Kommt nach den Beratungen keine Mehrheit zustande, muss die Vorsitzende einen Vermittlungsvorschlag machen. Wenn auch der keinen Durchbruch bringt, hat die Vorsitzende die entscheidende Stimme.

Bei der Höhe des Mindestlohns muss die Kommission verschieden Faktoren berücksichtigen: Zum einen geht es um einen angemessenen Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – ein Kriterium ist dabei, wie sich die Tariflöhne entwickeln. Zum anderen soll die Kommission aber auch darauf achten, dass der Mindestlohn die Beschäftigung nicht gefährdet, weil er zu hoch angesetzt wird.

Die Empfehlung der Mindestlohnkommission muss per Verordnung umgesetzt werden – zuständig dafür ist Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Das soll im Herbst passieren. Dass die Politik direkt in die Höhe des Mindestlohns eingreift, ist eigentlich nicht vorgesehen – zuletzt aber ist es passiert. Die Ampelkoalition hatte den Mindestlohn im Oktober 2022 auf 12 Euro festgelegt, was über dem damaligen Vorschlag der Mindestlohnkommission lag.

Vor allem die Arbeitgeberseite zeigte sich über den Eingriff der Bundesregierung verärgert. Die Koalition hatte danach aber erklärt, künftig nicht mehr in den üblichen Mechanismus einzugreifen und die Kommission arbeiten zu lassen. Sie wurde 2015 ins Leben gerufen, als der Mindestlohn in Deutschland eingeführt wurde. Er lag damals bei 8,50 Euro brutto.

Liane von Billerbeck, dpa, Martin Mair