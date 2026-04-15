Spritpreise

Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Der Hauptgeschäftsführer des Lobbyverbands, Küchen, sagte im Deutschlandfunk, dass dies mit großer Sicherheit geschehen werde. Der Preis sei allerdings noch von anderen Faktoren abhängig und die Unternehmen könnten nicht vorhersehen, was ab Anfang Mai am Weltmarkt passiere. Den Vorwurf, Konzerne würden die Folgen des Iran-Kriegs ausnutzen, wies Küchen zurück. Diese müssten auch mal Gewinne machen können, da ihr Geschäft volatil sei.

Laut einer aktuellen Studie im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace haben die Ölkonzerne während der Waffenruhe ihre Gewinne in Deutschland um gut ein Drittel gesteigert.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.