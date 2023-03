Meseberg

Minister pochen bei Kabinettsklausur auf schnelle Digitalisierung

Bundesbauministerin Geywitz hat eine schnelle Umsetzung ihrer Pläne zum Ausbau der Digitalisierung angekündigt. Noch in diesem Jahr solle es möglich sein, Bauanträge digital einzureichen, sagte die SPD-Politikerin am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Die Bauplanung dauere zu lange, das treibe die Kosten in die Höhe. Auch in anderen Ressorts soll es in Sachen Digitalisierung vorangehen.

