Rentenpaket

Zuvor hatte bereits der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Radtke, eine Verschiebung verlangt. Die Situation sei maximal verfahren, sagte er den Funke-Medien. Die Fragen einer armutsfesten Rente und einer generationengerechten Finanzierung müssten zusammengebracht werden. Junge Unionsmitglieder stören sich vor allem an der geplanten Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent über das Jahr 2031 hinaus. Dies gehe zulasten der jungen Menschen, hieß es. Der Koalitionspartner SPD pocht auf die Verabschiedung der schon vom Kabinett beschlossenen Rentenpläne.

Bundeskanzler Merz verteidigte das Vorhaben. Er müsse dafür sorgen, dass die Regierung zusammenbleibe, betonte der CDU-Vorsitzende im ARD-Fernsehen. Mit Blick auf den Gesetzentwurf ergänzte Merz, was dort stehe, finde sich auch so im Koalitionsvertrag. Zugleich bot er an, dass sich Union und SPD in einer Erklärung zu einer grundlegenden Rentenreform ab 2032 bekennen.

Reiche: Zeit im Berufsleben muss länger werden

Wirtschaftsministerin Reiche erklärte, sie teile die Argumente der Jungen Union. Zu den notwendigen Reformen gehöre etwa, dass die Zeit, die man insgesamt im Beruf verbringe, länger werden müsse, sagte die CDU-Politikerin vor ihrer Abreise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die umlagefinanzierte Rente dürfe nicht zu einer weiteren Belastung der Lohnnebenkosten führen. Insofern habe die Gruppe recht.

Reiche erläuterte später: "Wir haben im Kabinett den vorliegenden Gesetzentwurf beschlossen. Die Kommission zur Rentenreform wird bald ihre Arbeit aufnehmen. Wenn der Gesetzentwurf die Beratungen des Bundestags erfolgreich passiert hat, wofür ich werbe, müssen die Ergebnisse der Rentenreform-Kommission noch in dieser Legislaturperiode in die Gesetzgebung einfließen. Neben der gesetzlichen Rente müssen die betriebliche und die kapitalgedeckte Rente gestärkt werden", sagte Reiche.

JU lehnt Rentenreform ab

Die Delegierten der Jungen Union hatten auf ihrem "Deutschlandtag" in Rust gefordert, die Rentenpläne sollten im Bundestag abgelehnt werden. Als Grund führen sie erhebliche finanzielle Mehraufwendungen und eine langfristige Belastung jüngerer Generationen an.

CSU-Chef Söder rief auf dem "Deutschlandtag" dazu auf, die Koalition in Berlin nicht zu gefährden. Er appellierte an die Junge Union, die Verantwortung des Kanzlers zu bedenken, der eine Koalition zusammenhalten müsse. Bislang signalisierte die Jugendorganisation aber kein Entgegenkommen.

Sollten am Ende tatsächlich 18 junge Unions-Abgeordnete - wie angedroht - mit Nein stimmen, hätte die Koalition keine eigene Mehrheit. Im Zentrum der Debatte steht die sogenannte Haltelinie, also das Absicherungsniveau der Rente im Verhältnis zu den Löhnen.

Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, die Haltelinie beim Stand von 48 Prozent bis 2031 zu verlängern. In dem vom Kabinett beschlossenen Rentengesetzentwurf ist vorgesehen, dass auch nach 2031 das Rentenniveau um rund einen Prozentpunkt höher als nach geltendem Recht liegen soll. Die Junge Gruppe der Unionsabgeordneten im Bundestag moniert, dass das nicht im Koalitionsvertrag vereinbart sei und 118 Milliarden Euro zusätzlich kosten würde.

SPD fordert von Union Zustimmung zu vereinbartem Paket

Die SPD-Sozialpolitikerin Klose forderte CDU und CSU auf, sich an das vereinbarte Rentenpaket zu halten. Dass eine Parteijugend eigenständige politische Vorstellungen entwickele, sei legitim, sagte Klose der Funke-Mediengruppe. Von Abgeordneten einer Regierungskoalition erwarte sie aber, ausgehandelte Kompromisse mitzutragen. Stabiles Regieren sei sonst nicht möglich.

