Dazu zählten auch die Versicherten. Würde man weiter wirtschaften wie bisher, wäre die Gesundheitsversorgung in Deutschland existentiell bedroht. Die Reform ermögliche ein Einsparvolumen wie seit Jahrzehnten nicht, erklärte Warken.
Gesundheitsreform im Kabinett
Das Bundeskabinett will heute die Gesundheitsreform zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg bringen. Das Vorhaben sieht unter anderem Ausgabenbegrenzungen bei Arztpraxen, Kliniken und der Pharmabranche vor. Aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der Mitversicherung von Ehepartnern sind geplant. Zudem will die Regierung den Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds in den Jahren 2027 bis 2030 jeweils um zwei Milliarden Euro senken.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.