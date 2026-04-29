Gesundheitsreform

Ministerin Warken: "Einschnitte für die Versicherten sind notwendig"

Vor dem Hintergrund der geplanten Gesundheitsreform hat Bundesgesundheitsministerin Warken die Einschränkungen für die Versicherten als notwendig bezeichnet. Man habe seit Jahren über die Verhältnisse gelebt, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Um die Krankenkassenbeiträge stabil zu halten, müsse jeder seinen Anteil leisten.