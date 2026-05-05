Nach der Amokfahrt in Leipzig mit zwei Todesopfern und drei Schwerverletzten soll der Täter im Tagesverlauf dem Haftrichter vorgeführt werden. (Jan Woitas/dpa)

Der Mann hatte sein Auto am Montag in eine Menschenmenge in der Leipziger Innenstadt gesteuert. Zwei Menschen wurden getötet. Nach Angaben von Oberbürgermeister Jung sind alle Verletzten außer Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen Mordes auf. Die sächsische Landesregierung ordnete Trauerbeflaggung für alle Behörden und Dienststellen an.

Leipzig überprüft Sicherheitskonzept

Derweil kündigte Leipzig an, das Sicherheitskonzept für seine Innenstadt noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Oberbürgermeister Jung (SPD) betonte in einer vom Deutschen Städtetag verbreiteten Erklärung, die Städte in Deutschland täten ihr Bestes, um für größtmögliche Sicherheit zu sorgen. Klar sei aber auch, dass man die Innenstädte nicht zu Festungen umbauen könne. Der 33-jährige Tatverdächtige hatte offenbar ungehindert mit seinem Auto in die Fußgängerzone einfahren können. An der von ihm genutzten Zufahrtsstelle gibt es bisher keine Begrenzungspoller.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.