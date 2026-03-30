Wismarer Bucht

Der Buckelwal in der Ostsee sorgt seit Tagen für Schlagzeilen (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Das teilte das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern mit. Zuvor hatten sich Einsatzkräfte dem Meeressäuger genähert und versucht, das Tier dazu zu animieren, in tieferes Wasser zu schwimmen. Der Buckelwal war in der vergangenen Woche zunächst auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand gestrandet. Von dort wurde er befreit. Wenig später setzte er vor Wismar erneut auf, schwamm sich aber zunächst frei. Kurz danach tauchte er in der Nähe wieder auf und lag seitdem in etwa zwei Meter tiefem Wasser. Der Gesundheitszustand des 12 bis 15 Meter langen Tiers ist den Experten zufolge nicht gut.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.