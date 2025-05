Bundesaußenminister Johann Wadephul und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Man habe viele gemeinsame Werte und Interessen, sagte Netanjahu im Beisein von Bundesaußenminister Wadephul in Jerusalem. Wadephul dankte Netanjahu für den Empfang. Das Verhältnis des israelischen Regierungschefs zur früheren Außenministerin Baerbock galt als zerrüttet. Bei seinem Antrittsbesuch hatte Wadephul zuvor für eine politische Lösung im Gazastreifen geworben. Bei einer Unterredung mit seinem Amtskollegen Saar bekräftigte er, dass die Rückkehr der Geiseln aus der Gefangenschaft der Terrororganisation Hamas für die deutsche Regierung Priorität habe. Am Vormittag hatte der Bundesaußenminister die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht.

Nach seinen Treffen in Jerusalem reiste Wadephul nach Ramallah, wo er mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mustafa zusammenkam. Dort kündigte er an, dass Deutschland weitere 30 Millionen Euro für die notleidende Zivilbevölkerung in den palästinensischen Gebieten bereitstellen werde. Das Geld sei unter anderem für Nahrungsmittel, Trinkwasser und Notunterkünfte vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.