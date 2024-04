Demonstration für Ministerpräsident Sanchez in Madrid. (picture alliance / abaca / Europa Press / ABACA)

Vergangene Woche hatte er nach Korruptionsvorwürfen gegen seine Ehefrau mitgeteilt, dass er seinen Rücktritt in Erwägung ziehe. Ein Verein, der rechten Kreisen nahesteht, hatte Anzeige gegen Sanchez' Ehefrau erstattet. Der Ministerpräsident spricht von einer Schmutzkampagne von Rechtsextremen. Am Wochenende demonstrierten in Madrid mehrere tausend Menschen für einen Verbleib von Sanchez im Amt.

Nach Einschätzung von Beobachtern ist es denkbar, dass Sanchez zurücktritt und Neuwahlen ansetzt oder aber im Parlament die Vertrauensfrage stellt. Sanchez regiert das Land seit 2018. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl Mitte letzten Jahres wurde seine sozialistische PSOE nur zweitstärkste Kraft. Der 52-Jährige steht einer Minderheitsregierung vor.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.