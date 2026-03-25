Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (picture alliance/Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe)

Das teilte das dänische Königshaus mit. Damit macht die Sozialdemokratin den Weg für die Bildung einer neuen Regierung frei, die sie selbst wieder führen möchte. Ob sie den Sondierungsauftrag erhält, ist jedoch unklar. Die Sozialdemokraten wurden mit knapp 22 Prozent der Stimmen zwar erneut stärkste Partei, schnitten aber historisch schlecht ab. Frederiksens bisherige Koalition mit Rechtsliberalen und Moderaten verfehlte die Mehrheit im Parlament deutlich. Sowohl für ein linksgerichtetes als auch für ein rechtsgerichtetes Bündnis gibt es im Parlament keine Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.