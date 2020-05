Missbrauchsprozeß im Judo Kein Geständnis

Sexueller Missbrauch an sieben minderjährigen Jungen lautet der Vorwurf gegen einen Judotrainer aus Berlin. Der Prozess wird am Montag (25.05.2020) vor dem Berliner Landgericht fortgesetzt. Die Taten, die dem Trainer zur Last gelegt werden, soll er über einen Zeitraum von 13 Jahren begangen haben.

Von Andrea Schültke

