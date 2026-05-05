Fall Marko Rupnik

(Symbolbild). Missbrauch innerhalb der Kirche: Auch Nonnen gehören zu den Opfern. (dpa / Rolf Vennenbernd)

Der Jesuitenorden in Rom bestätigte auf Anfrage, er habe mit 20 Frauen in Kontakt gestanden, die der 71-Jährige in den vergangenen Jahrzehnten mutmaßlich missbraucht haben soll. Unklar bleibt die Rolle des verstorbenen Papsts Franziskus, der Rupnik wohl gut kannte. Eine Ordensschwester, der Rupnik den Finger gebrochen haben soll, betonte, sie erwarte vom Vatikan und auch von Papst Leo, dass sie hinschauten und im Sinne der Gerechtigkeit handelten. - Rupnik, dem alle genannten Vorwürfe detailliert vorgelegt wurden, reagierte auf die Anfragen des Deutschlandfunks nicht.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.