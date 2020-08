Mission Viking 1 Auf der Suche nach Mars-Leben

Vor 45 Jahren herrschte am Cape Canaveral in Florida Mars-Fieber. Am 20. August 1975 hatte sich die Raumsonde Viking 1 auf den Weg zum Roten Planeten gemacht. Drei Wochen später folgte ihre Schwestersonde Viking 2.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek