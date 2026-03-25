Terrorgruppe

Die Beschuldigten müssen für viereinhalb bis sechs Jahre ins Gefängnis, wie das Kammergericht der Hauptstadt entschied. Nach Überzeugung des Gerichts waren die Männer Auslandsoperature der islamistischen Palästinenserorganisation. Sie legten in mehreren europäischen Ländern Waffendepots an, die für Anschläge vorgesehen waren.
Die Männer zwischen 36 und 58 Jahren waren im vergangenen Oktober festgenommen worden. Sie lebten vorwiegend in Deutschland und in den Niederlanden.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.