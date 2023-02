Mobilität in Mosambik

Gehört dem Fahrrad die Zukunft?

Maputo und Quelimane - zwei Städte in Mosambik. Während sich Quelimane offiziell "Stadt des Fahrrads" nennt, leben Radfahrerinnen und Radfahrer in Maputo gefährlich. Dabei würde auch in der Hauptstadt ein anderes Verkehrskonzept weiterhelfen.

Ehlert, Stefan | 13. Februar 2023, 18:40 Uhr