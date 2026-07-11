Trauerzug um den getöteten Obersten Führer des Iran Ali Chamenei (Archiv) (IMAGO / ITAR-TASS / Valery Sharifulin)

In einer auf seinem Telegram-Kanal verbreiteten Botschaft heißt es, Rache sei die Forderung des Volkes und müsse ganz gewiss erfolgen. Mit diesen Worten wird er auch in einer Mitteilung zitiert, die im iranischen Staatsfernsehen verlesen wurde.

Modschtaba Chamenei, der nach der Tötung seines Vaters durch einen US-amerikanischen Luftangriff vor vier Monaten dessen Nachfolge angetreten hatte, ist seit Monaten nicht öffentlich aufgetreten. US-Medien berichteten, dass er bei dem Angriff schwer verletzt worden sei. Das iranische Staatsfernsehen bezeichnete ihn als kriegsversehrt.

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Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.