Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit liefen ohnehin schon zäh. Jetzt hat die britische Regierung im Parlament einen Gesetzentwurf vorgelegt, der einen Bruch des bereits gültigen Brexit-Abkommens bedeuten würde.

Was sieht das neue Binnenmarktgesetz in Großbritannien vor?

Mit dem Binnenmarktgesetz soll der Handel innerhalb des Vereinigten Königreichs künftig geregelt werden - und zwar über die Köpfe der Regionalregierungen und -parlamente hinweg und gegen die Abmachungen des Nordirland-Protokolls im Brexitvertrag. Das Gesetz schafft Kontrollen für Waren aus Nordirland ab, die in den Rest Großbritanniens geliefert werden. Das Binnenmarktgesetz ermächtigt die Regierung in London zudem nach eigenem Ermessen Staatshilfen zu zahlen und die Regeln imWarenverkehr zu ändern. Großbritanniens Premier Boris Johnson will damit Arbeitsplätze schützen und Wachstum ermöglichen.

Warum ist das Gesetz problematisch?

Im Nordirland-Protokoll des Brexitabkommens ist festgelegt, dass es keine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben darf. Nordirland - so sieht es das entsprechende Protokoll zum Brexit-Vertrag bisher vor - bleibt in einer Zollunion mit der EU. So sollen Kontrollen an der Grenze zwischen EU-Mitglied Irland und Nordirland vermieden werden. Für den Fall, dass sich die EU und Großbritannien nicht auf einen Freihandelsvertrag einigen, muss aber der Warenverkehr von Nordirland ins restliche Großbritannien durch Ausfuhrpapiere kontrolliert werden. In umgekehrter Richtung wären bis auf wenige Ausnahmen Zoll- und Verbleiberklärungen nötig. Das soll Schmuggel unterbinden. Denn Großbritannien könnte sonst Güter von Drittstaaten geringer verzollen, diese könnten dann über Nordirland und Irland in die EU gelangen. Genau diese Bestimmung wird durch das neue Binnenmarktgesetz ausgehebelt, das überdies den Regionalregierungen neue Vorschriften und Regeln ohne vorherige Konsultation auferlegt. In der Konsequenz müsste dann eine harte Zollgrenze zwischen Nordirland und Irland verlaufen.

(AFP / Paul Faith)Harter Brexit gefährdet Karfreitagsabkommen

Eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland berge Zündstoff für künftige gewalttätige Konflikte, sagte der deutsch-irische Schriftsteller Hugo Hamilton im Dlf. Beängstigend sei, dass Premier Boris Johnson dies nicht verstehe.

Manfred Weber, CSU-Europapolitiker und Chef der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, sieht im Vorgehen der britischen Regierung vor allem das Ergebnis einer ideologiegetriebenen Politik. Boris Johnson sei ein Gefangener seiner eigenen Wahlversprechen und der Brexit-Kampagne. Der heutige Stand gebe das Gefühl, dass Großbritannien keinen Austrittsvertrag wolle.

(dpa / picture alliance / Virginia Mayo)Brexit-Vertragsbruch - "Wir müssen uns als Europäer auf den Worst Case vorbereiten"

Mit der Ankündigung Großbritanniens, gegen Teile des geltenden Brexit-Abkommens zu verstoßen, laufe man auf eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland zu, sagt der Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU).

Verstößt das Binnenmarktgesetz gegen internationales Recht?

Völkerrechtlich sei die Sache klar, sagte Europarechtler Franz Mayer im Deutschlandfunk: Verträge seien einzuhalten, denn sie seien das Fundament der internationalen Rechtsordnung. Argumente aus dem innerstaatlichen Recht, warum man seine Pflicht nicht einhalten könne oder wolle, seien im Völkerrecht irrelevant. Es erscheine als "krasse Fehlkalkulation" und besorgniserregende Entwicklung, sich die britische Regierung sich so offen gegen internationale Rechtsbindung stelle.

Das Austrittsabkommen sehe für den Fall, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Interpretation von Verpflichtungen, ein Streitbeilegungssystem vor. Es sei dem Vertragsverletzungsverfahren des Europarechts nachgebaut und habe "durchaus Zähne", so Mayer - bis hin zu Zwangsgeld. Der nicht strittige Teil des Abkommens bleibe in Kraft.

(imago / Sven Simon)Europarechtler zum möglichen Bruch des Brexit-Abkommens

Dass die britische Regierung offen ankündigt, mit dem geplanten Binnenmarktgesetz gegen internationales Recht zu verstoßen, wird Großbritannien nach Einschätzung des Europarechtlers Franz Mayer schaden.

